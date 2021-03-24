Челябинск, , 08:17 — REGNUM В Челябинске вступил в силу приговор врачу-ветсанэксперту городской станции по борьбе с болезнями животных. Его признали виновным в служебном подлоге и получении взяток от предпринимателей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Приговор 11 сентября огласил Советский районный суд. Ему назначили три с половиной года в колонии общего режима. Следователи и суд пришли к выводу, что в январе 2019-го — феврале 2020 года этот гражданин взял от бизнесменов денег на общую сумму более 530 тыс. рублей. А взамен он не проводил ветеринарно-санитарную оценку реализуемых ими товаров животного происхождения, но оформлял ветеринарные сопроводительных документов с ложными данными о якобы проведённой проверке.

Осуждённый и его адвокат обжаловали этот приговор. Но облсуд оставил акт без изменения.