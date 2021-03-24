Ташкент, , 08:16 — REGNUM Массовая вакцинация населения Узбекистана начнется с 1 апреля 2021 года. Об этом заявил заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков на брифинге

По его словам, на первом этапе вакцину Astrazeneca получат 330 тыс. человек. «Мы установили этот срок исходя из соображений недопущения разбазаривания вакцины», — сказал Отабеков.

Ранее глава службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана Баходир Юсупалиев заявил, что кампанию по вакцинации населения в республике планируется начать 23−24 марта.

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