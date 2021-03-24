Йокосука, Япония, , 08:16 — REGNUM Вертолет MH-60S, упавший в море и затонувший у побережья японского острова Окинава, подняли с глубины 5814 метров специалисты Аварийно-спасательной службы ВМС США, установив рекорд. Об этом 23 марта сообщил портал Defense Brief.

Боевая машина находилась на дне Филиппинского моря с конца января этого года. Аппарат был приписан к флагманскому кораблю Седьмого флота ВМС США Blue Ridge.

Для работ по подъему вертолета задействовали глубоководный аппарат CURV 21. Боевую машину погрузили на борт спасательного судна и направили в США для дальнейшего расследования причин аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля в районе Виргинских островов США при падении вертолета погибли четыре человека.

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