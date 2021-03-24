Уфа, , 08:13 — REGNUM После вакцинации от COVID-19 маску жителям Башкирии необходимо носить. Об этом 23 марта сообщил заместитель министра здравоохранения Башкирии Евгений Кустов на брифинге в республиканском минздраве.

«Так как иммунитет после прививки образуется в течении 3−6 недель, а также, не смотря на имеющие антитела, вы можете быть переносчиком вируса», — передает слова Кустова пресс-служба ведомства.

Он также отметил, что после завершения вакцинации от COVID-19 гражданам нужно продолжать соблюдать все меры профилактики: необходимо соблюдать рекомендуемую дистанцию, мыть руки, а также носить маски.

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Кустов напомнил, что в большинстве случаев прививку от COVID-19 граждане переносят хорошо, у них не выявляются побочные эффекты. В единичных случаях повышается температура тела, фиксируется першение в горле, возникают аллергические реакции и сыпь, боль в суставах и мышцах, слабость, головная боль, усталость, заложенность носа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут открыть пункты вакцинации от COVID-19 в торговых центрах.