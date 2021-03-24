Гавана, , 08:10 — REGNUM Власти Кубы намерены в июне начать кампанию по вакцинации населения от COVID-19 одной из собственных вакцин. Об этом сообщил представитель минздрава страны Илиан Моралес Суарес.

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"Вакцинация, по нашим оценкам, стартует в июне», — сказал он.

По его словам, к августу планируется вакцинировать более 6 млн человек. Всего на Кубе проживает более 11,3 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала пандемии на Кубе выявили 67 476 случаев заражения SARS-CoV-2. Общее число жертв осложнений COVID-19 на Кубе достигло 397 человек. В столице Кубы Гаване продолжает действовать комендантский час. Также в городе введены штрафы за несоблюдение масочного режима.