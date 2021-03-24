Лос-Анджелес, США, , 08:10 — REGNUM Кинокомикс «Лига справедливости» в версии Зака Снайдера в первые пять минут после премьеры на потоковом сервисе HBO Max привлёк 1,8 млн семей. Об этом 24 марта сообщает портал Dealine.

Издание обратило внимание, что по этому показателю он уступил фильму «Чудо-женщина: 1984» режиссёра Пэтти Дженкинс, который за аналогичный период привлёк 2,2 млн семей. При этом издание Screen Rant отметило, что по итогам трёх дней после релиза «Лига справедливости» обошла «Чудо женщину 1984» на 35% по показателю популярности.

Напомним, премьера «Лиги справедливости» Зака Снайдера состоялась на HBO Max 18 марта 2021 года. На известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes фильм получил оценку 73% от критиков и 95% от рядовых пользователей, и был признан «свежим» (согласно терминологии портала). «Чудо-женщине 1984» критики дали оценку 59%, а пользователи — 74%, таким образом, картина считается «гнилой».

Читайте ранее в этом сюжете: Зак Снайдер придумал названия для продолжений «Лиги справедливости»