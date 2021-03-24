Москва, , 08:09 — REGNUM Иностранные валюты 23 марта продолжили активно дорожать против российской валюты. Рубль ослабился на опасениях санкций, обвалившейся нефти и общем укреплении доллара США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Торги по рублевым парам закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,93%, до 76,39 руб., евро/рубль — на 1,17%, до 90,46 руб., фунт/рубль — на 1,09%, до 104,96 руб.

Евро распродавали из-за третьей волны заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Европе. Германия продлила срок блокировок до 18 апреля. Франция ввела новый четырехнедельный карантин в Париже и нескольких других регонах.

Бегство из рисковых активов спровоцировали санкции против Китая и решение правительства Новой Зеландии пресечь спекуляции на рынке жилья. На этой новости Новозеландский доллар обвалился на 2,18% против доллара США. Именно новозеландец спровоцировал трейдеров закрывать длинные основным валютам.

Дополнительное давление на рубль оказывал валютный кризис в Турции, а также распродажа ОФЗ.

Сегодня, 24 марта, на торгах в Азии нефть сорта Brent подорожала на 0,76%, до $60,86. Пара доллар/рубль остановилась на ключевом уровне сопротивления 76,45 руб. Текущий курс доллара 76,50 руб.

Слабость нефтяного рынка из-за третьей волны в Европе негативно влияет на рубль. Плюс также участники рынка уходят в доллар на ожиданиях новых санкций против России.

Минфин отказался проводить аукционы 24 марта.

Если сегодня продолжится падение индекса RGBI и цен на нефть, есть вероятность дальнейшего роста курса доллара до 77,50 руб.

Здесь включается активная фаза ослабления рубля, так как цена выйдет из ценового диапазона 72,50−76,50, который формируется с середины декабря 2020 года. Коррекция до уровня 75,40 по итогам дня, будет позитивным сигналом для рубля.

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