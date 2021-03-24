Москва, , 08:08 — REGNUM Заболеваемость туберкулёзом в России снижается в течение всего последнего десятилетия, сообщили 24 марта в пресс-службе Роспотребнадзора.

В 2020 году врачи зарегистрировали 47 063 новых случаев этого заболевания, при этом показатель заболеваемости снизился до 32,07 на 100 тыс. населения.

«По сравнению с 2010 годом заболеваемость снизилась в 2,4 раза», — сообщили в ведомстве.

Роспотребнадзор отметил также, что, несмотря на снижение темпов распространения заболевания, оно остаётся «серьёзной проблемой для отечественного здравоохранения».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что среднемировой показатель заболеваемости туберкулёзом составляет 130 на 100 тыс. человек.

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