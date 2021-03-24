Посёлок городского типа Арти, Свердловская область, , 08:06 — REGNUM В Свердловской области гражданин 1972 года рождения пойдёт под суд за неосторожную гибель человека. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным ведомства, 9 января он, будучи пьяным, устроил драку со своим знакомым, который лежал на диване. Когда он нанёс удар, то промахнулся и попал в голову лежавшей рядом с его знакомым женщине. Гражданка скончалась.

Обвиняемый признал вину. Теперь его дело рассмотрит Артинский районный суд.