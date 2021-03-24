Берлин, , 08:12 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил версию кроссовера GLE 450 с бензиновым 2,5-литровым двигателем. Об этом сообщается на сайте «Авторевю».

По своей сути новый мотор является разновидностью двигателя M256 с меньшим ходом поршней. Это позволяет снизить рабочий объём силового агрегата с 2999 до 2498 куб. см.

Данный мотор был создан специально для китайского рынка. Здесь от объёма мотора зависят налоги на авто. За машины с двигателем объёмом от 2,0 до 2,5 литра китайские автолюбители платят вдвое меньше налогов, чем за модели с мотором объёмом от 2,5 до 3,0 литра.

Отмечается, что в ближайшее время новые моторы могут появится и на других моделях марки. Также не исключается, что такие автомобили будут реализовываться и в других странах.

Напомним, в 2020 году российские автолюбители приобрели 38 815 машин немецкой компании Mercedes-Benz. Это на 8% меньше, чем в 2019 году.

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