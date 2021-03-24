Москва, , 08:05 — REGNUM В Москве 23 марта прошла встреча заместителя министра обороны России генерал-полковника Александра Фомина и полномочного посла Индии в РФ Датла Бала Венкатеш Вармы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что встреча представителя Минобороны России с индийским послом традиционно прошла «в тёплой и дружественной обстановке в духе особо привилегированного стратегического партнёрства».

Как сообщало ИА REGNUM, потенциальный глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино 23 марта заявил в американском Конгрессе, что санкции против Индии за покупку вооружений в России могут оказаться не лучшим шагом в отношениях Вашингтона и Нью-Дели.

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