Джакарта, , 08:04 — REGNUM Представитель министерства здравоохранения Индонезии по вакцинации против COVID-19 Сити Надия Тармизи заявила, что вакцины от различных производителей поступят в страну во второй половине 2021 года, сообщает Detik.

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Помимо вакцин против COVID-19 от компаний Sinovac и AstraZeneca, которые используют в Индонезии, есть несколько других препаратов, которые поступят в Индонезию. Две из них — вакцины производства Novavax и Pfizer. Эти вакцины, вероятно, поступят в Индонезию во второй половине 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 197 заключённых в тюрьме на острове Нусакамбанган в индонезийской провинции Центральная Ява заразились коронавирусом.

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