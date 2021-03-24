Улан-Удэ, , 08:02 — REGNUM В Бурятии зарегистрирован минимальный суточный прирост носителей коронавируса с начала осени 2020 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки выявлено 57 новых случаев заражения, что на шесть случаев меньше, чем накануне, 23 марта.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 35 670. Выздоровели к настоящему времени 33 844 человек, скончались от COVID-19 767, в том числе трое за последние сутки. В стационарах остаются на лечении 561 пациент.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 817 коек, занято — 561, свободно — 256 коек. Занятость коечного фонда составляет 68,7%. Амбулаторное лечение проходят 498 пациентов с COVID-19», — отметили в оперштабе.