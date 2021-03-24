Сидней, Австралия, , 08:00 — REGNUM Один человек погиб в ходе наводнения, начавшегося в пригороде австралийского города Сиднея. Об этом сообщила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян 24 мартана своей странице в Twitter.

Мужчина оказался заблокирован в собственном автомобиле и найден в 40 км от города. Спасатели вели его поиски в течение шести часов после получения сообщения об инциденте, который был спровоцирован наводнением на реке Каттай-крик.

В местной полиции отметили, что личность погибшего выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что для помощи регионам на востоке страны, пострадавшим от наводнений, будут задействованы армия и военные вертолеты.