Челябинск, , 08:00 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области одна из фирм задолжала своим сотрудникам более 20,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным ведомства, производственное объединение «Монтажник» является банкротом. Всего от не получивших зарплату поступило 262 заявления. Руководству регионального управления ФССП внесено представление в связи с якобы некачественной работой судебных приставов-исполнителей.

На 1 марта задолженность была погашена по 226 судебным актам на общую сумму более 18 млн рублей. Работа по взысканию задолженности продолжается.