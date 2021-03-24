Нью-Дели, , 07:56 — REGNUM Не менее пяти человек погибли в результате подрыва автобуса на мине в штате Чхаттисгарх в Индии, сообщает The Times of India.

По данным газеты, инцидент произошел в 55 километрах от города Нараянпура. В автобусе находились индийские полицейские, которые возвращались после антитеррористической операции. Он подорвался на самодельном взрывном устройстве, которое установили, по предварительной версии, боевики-маоисты.

В результате взрыва погибли три человека, еще не менее 15 получили ранения различной степени тяжести. Отмечалось, что двое полицейских скончались позднее в больнице.