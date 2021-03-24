Пекин, , 07:56 — REGNUM В результате аварии пассажирского автобуса на северо-востоке Китая (провинция Хэйлунцзян) погибли не менее пяти человек и пострадали ещё десять. Об этом 24 марта сообщает Центральное телевидение Китая.

Трагедия произошла утром в городе Хайлунь. Автобус, принадлежащий одной из сельскохозяйственных компаний, перевернулся набок и сполз в придорожный кювет. В 45-местном автобусе в момент аварии находились 16 человек, включая двоих водителей.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. По предварительным данным, авария была вызвана неправильной эксплуатацией транспортного средства.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 человек погибли при столкновении трёх автомобилей на дороге в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.

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