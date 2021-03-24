Абакан, , 07:48 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 17 человек, за весь период пандемии — у 21 730. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 марта в республиканском правительстве.

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За сутки выздоровел 31 человек, за всё время — 20 980. Это 96,5% от числа выявленных в республике носителей коронавируса.

На сегодняшний день в Хакасии амбулаторно лечатся 149 пациентов с COVID-19, в стационарах находятся 99 человек. В тяжёлом состоянии — 22 человека, в том числе трое — на ИВЛ.

Как подчеркнули в правительстве республики, в Хакасии зарегистрировано ещё четыре случая смерти пациентов с коронавирусом. Умерли 82-летний мужчина и три женщины (74 года, 78 лет, 80 лет).

За весь период пандемии в Хакасии жертвами COVID-19 стали 499 человек, в том числе 368 пациентов — старше 65 лет (73,7% от числа летальных исходов).

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Хакасии выявили 20 носителей коронавируса, выздоровели 14 человек.

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