Миддлтон, , 07:46 — REGNUM В результате очередной волны блокировок в многопользовательской игре Call of Duty: Warzone доступ к аккаунтам потеряли около 13 тыс. человек. Об этом 24 марта на своей twitter-странице сообщила студия Raven Software.

В посте разработчики намекнули, что не намерены останавливаться и в ближайшее время геймерам стоит ожидать очередную волну блокировок. Стоит отметить, что они сделали объявление перед проведением в Call of Duty: Warzone ивента (внутриигрового события), в рамках которого игроки будут получать удвоенное количество очков опыта.

https://twitter.com/RavenSoftware/status/1374485960516268032

Напомним, 16 марта 2021 года Raven Software сообщила, что заблокировала аккаунты многих игроков за читерство (внутриигровое мошенничество). Стоит отметить, что по некоторые поклонники Call of Duty: Warzone в комментариях предложили создателям игры не увлекаться методом ручной блокировки аккаунтов, а создать работающую античит-чистему.

Читайте ранее в этом сюжете: В игре Call of Duty: Warzone прошла новая волна блокировок аккаунтов