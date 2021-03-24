24 марта 2021 | Время чтения 8 мин

В Тюмени второй месяц не смолкает дискуссия относительно сноса устаревшего здания и строительства нового корпуса Тюменского государственного университета (ТюмГУ), расположенного на улице Республики,9. Существенная часть жителей города выступает за спасение и сохранение комплекса исторических зданий, которые окружают предназначенный для сноса корпус. Историки, краеведы, прихожане Знаменского собора утверждают, что снос здания ТюмГУ является волевым, не согласованным с общественностью решением.

Елена Миронова, , 10:05 — REGNUM В Тюмени второй месяц не смолкает дискуссия относительно сноса устаревшего здания и строительства нового корпуса Тюменского государственного университета (ТюмГУ), расположенного на улице Республики, 9. Существенная часть жителей города выступает за спасение и сохранение комплекса исторических зданий, которые окружают предназначенный для сноса корпус. Историки, краеведы, прихожане Знаменского собора утверждают, что новый корпус ТюмГУ является волевым, не согласованным с общественностью решением властей.

ТюмГУ Utmn.ru

Реновация на миллиарды

В феврале 2021 года стало известно, что Тюменскому государственному университету предоставляется федеральная субсидия 2,485 млрд рублей на строительство нового учебно-лабораторного корпуса на улице Республики, 9. Полная стоимость объекта, который планируется возвести в 2024 году, составит 4,23 млрд рублей — вторую половину профинансируют из регионального бюджета. Снос и строительство будут проводиться под чутким руководством и контролем Министерства высшего образования и науки и РФ, которое ныне возглавляет бывший ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

Валерий Фальков. Minobrnauki.gov.ru

Сам новый комплекс ТюмГУ по планам представляет собой нечто грандиозное — корпусом не назвать — с ультрасовременными лабораториями, аудиториями с мультимедийным оборудованием, подземным паркингом, кафе и даже с кинотеатром на 330 мест. Но внешний облик здания будет выполнен в стилистике окружающего историко-архитектурного ансамбля. Что-то вроде классического десерта с современной начинкой.

На первые робкие возражения тюменцев против сноса в госуниверситете пояснили, что в существующем здании уже стали трескаться стены и есть непреодолимые проблемы с инженерными коммуникациями. Износ стремится к критической отметке. Новое же здание не повредит общему архитектурному ансамблю старой Тюмени, уверяют в вузе.

Памятники мешают застройке центра?

Первыми забили тревогу тюменские историки и краеведы. Они заявили, что вместе с демонтажом устаревшего корпуса ТюмГУ фактически будут уничтожены два исторических здания — на Семакова, 10 и на Володарского, 6. В реестре исторических памятников данные здания не числятся, но это не означает, что они не имеют исторической ценности, отмечают историки.

«В последние лет десять практически ни одного объекта не выявлено в Тюмени как памятник истории и культуры. Тем, кто строит Тюмень, им невыгодно это, так как памятники мешают застраивать исторический центр», — поясняет уважаемый краевед Валерий Чупин.

По его информации, дом на Семакова, 10 построен в 1853 году тюменским купцом, почётным гражданином и городским главой Тюмени Кондратием Шешуковым. Здесь размещалось одно из первых учебных заведений города — уездное училище — и давались первые театральные представления в Тюмени, от которых ведет свою историю прославленный Тюменский драматический театр. В здании на Володарского, 6 размещалась первая женская гимназия.

Кондратий Кузьмич Шешуков

«Поскольку рядом будет стройплощадка, будут вести подземные работы, что, несомненно, несет угрозу и гимназии, и Знаменскому собору, и рядом стоящим зданиям», — поясняет тюменский краевед.

В региональном департаменте образования и науки Тюменской области пояснили, что с демонтажом корпуса ТюмГУ на ул. Республики, 9 идёт под снос лишь здание на Семакова, 10.

Экспертиза недрогнувшей рукою

Второй протестный всплеск против сноса существующего корпуса ТюмГУ на ул. Республики, 9 прозвучал в начале текущей недели. Выступили прихожане рядом стоящего Знаменского кафедрального собора, здание которого является уникальным произведением сибирского барокко XVIII века. Один из прихожан создал единое обращение, опубликованное в группе «Знаменский кафедральный собор г. Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте», основанное на документации, благодаря которой будет производиться снос здания ТюмГУ. В частности, он опирается на документы об охранной зоне памятников историко-культурного наследия, а также Акт историко-культурной экспертизы от 7 октября 2020 года.

Институт «Тюменьгражданпроект»

Прихожанин утверждает, что «существующее ныне здание корпуса ТюмГУ не находится в аварийном состоянии и демонтировать его никакого смысла нет». А в результате строительных работ «может быть частично разрушен Знаменский кафедральный собор, находящийся в зоне влияния демонтажных и строительных работ, так как он расположен в нескольких десятках метров от места будущей стройки, а к зоне влияния осадки грунта в результате рытья глубокого котлована — в нескольких метрах».

Подчёркивается, что Акт историко-культурной экспертизы от 7 октября 2020 года был составлен экспертом из Омска. И судя по её выводам, эксперт не выезжал на место, полагает прихожанин.

«Чем объясняется заключение договора на проведение экспертизы именно с омскими экспертами? Разве в Тюмени нет экспертов с подобным допуском? А объясняется, наверное, тем, что рука жителя Омска не дрогнет подписать заключение, ставящее под угрозу состояние тюменских памятников старины. Какое ему до них дело?» — вопрошает автор обращения.

Кроме того, при разработке проектной документации инженерные изыскания были проведены не в полном объёме, считает противник реновации здания ТюмГУ, что не позволяет дать правильную оценку состояния фундамента здания собора и находящихся на его территории ещё трёх зданий, про которые в экспертизе вообще не упоминается, но которые фактически образуют единый со зданием Знаменского собора ансамбль.

ТюмГУ utmn.ru

«Следует отметить, что в одном из указанных трёх зданий имеются очень широкие трещины (более сантиметра шириной), что, возможно, является следствием движения грунтов. Объективно проведённые исследования этот факт обязательно бы зафиксировали. При этом в акте экспертизы не указывается, какой именно вид грунта находится под территорией Знаменского собора. А это имеет существенное значение для оценки последствий забивания или вдавливания свай и разрушения старого корпуса ТюмГУ в непосредственной близости от Знаменского собора. Согласно Акту, расстояние от здания Знаменского собора до строящегося здания — всего 40 метров, а до зоны влияния осадки грунтового массива — всего 14,4 метра. Так, глинистые грунты в меньшей степени реагируют на вибрацию, а супесь и песчаные почвы, особенно при наличии в них влаги, реагируют на вибрационные воздействия значительно сильнее. Как указано выше, ранее уже было установлено, что фундамент Знаменского собора значительно увлажнён, как и фундаменты других расположенных поблизости зданий — объектов культурного наследия», — заявляет прихожанин.

Обращение на удивление сухо, выдержанно, наполнено терминами и весомыми аргументами. Предметно разложен по полочкам процесс создания фундамента нового здания ТюмГУ, который обрушит и сведёт на нет рядом стоящий историко-архитектурный ансамбль.

«Помимо самого забивания или вдавливания свай, на грунты будут воздействовать механическое обрушение корпуса, в том числе при помощи шара-молота, процесс бурения скважин для свай нового корпуса, частое движение грузовиков со строительным материалом и грунтом весом несколько тонн по улицам вдоль ограды Знаменского собора», — отмечается в обращении.

Признаться, продраться сквозь дебри технической терминологии, пестрящей в обращении, человеку, далёкому от строительной сферы, сложно. Ясно, что среди прихожан собора есть и строители, и геологи. И понятен смысл такой подачи — достучаться до профессионального сообщества, которому сносить и строить. Важно, что к протесту подключились специалисты-практики, подвергнувшие сомнению выводы омской экспертизы. Они призывают пересмотреть проект либо отказаться от затеи, пока до основания не разрушен исторический центр Тюмени.

Примечательно, что, кроме эскизного проекта на сайте госзакупок, проектная документация будущего навороченного корпуса ТюмГУ в свободном доступе не опубликована.

«При этом никаких общественных обсуждений или публичных слушаний, на которых жителям города Тюмени была бы предоставлена возможность высказать своё мнение относительно указанного проекта, проведено не было. Между тем очевидно, что проведение таких масштабных демонтажных и строительных работ окажет влияние на расположенные в этом квартале здания и изменит архитектурный облик исторического центра города», — резюмирует прихожанин.

Дискуссия накаляется

Где накал эмоций не знает предела, так это в социальных сетях, которые в последнее время выполняют функции товарищеского суда. Мнения тюменцев по поводу грандиозной постройки нового корпуса ТюмГУ разделились: от «большой аферы по отмыванию миллиардов» до «а давайте землю вообще рыть не будем — она тоже древняя».

«Не понимаю, почему нельзя построить современное здание из современных материалов, используя все накопленные к 21-му веку знания об архитектуре? Зачем городить в историческом центре города подделку под Диснейленд? Объявите нормальный международный архитектурные конкурс! Умелые люди вам не только историческую среду сохранят, но и построят здание на века», — предлагает тюменец в паблике «72.ru — новости Тюмени».

«Новое здание архитектурно безвкусное и полностью испортит вид этой исторической части города. И снести позади него красивейшее красное кирпичное здание — вандализм! 50 лет живу в Тюмени и поражаюсь, как можно так не любить свой город, чтобы так безвкусно и бездарно его застраивать», — возмущается в ответ тюменка.

Истина, как водится, где-то посередине.

«Есть такой инструмент гражданского согласия, как общественные слушания. Если они не проводились, то их необходимо провести. И опять же такие объекты федерального масштаба без Главгосэкспертизы в реализацию не пустят, а тут федеральное финансирование миллиардное выделено», — озадачен один из участников паблика «Тюмень. История. Загадки и факты».

Мнения разные, очевидно пока лишь одно, что дискуссионный вопрос о реновации здания ТюмГУ со временем лишь накаляется. И тюменским властям, как и министру Фалькову, придётся снимать возникшую общественную напряжённость также аргументированно, как это делают противники сноса и строительства нового здания на ул. Республики, 9.