Оренбург, , 07:40 — REGNUM В Оренбурге проводится проверка по факту гибели ребенка во время родов в перинатальном центре. Об этом заявил региональный минздрав.

«По предварительной информации, действительно, во время родов в перинатальном центре случилось осложнение, несмотря на оказание помощи, ребенок родился уже без признаков жизни», — отметили в ведомстве, добавив, что точную причину произошедшего поможет установить патологоанатомическое исследование.

Ранее телеграм-канал «Типичный Оренбург» опубликовал информацию о ЧП в оренбургском роддоме. В ночь на 21 марта женщина поступила в перинатальный центр со схватками. КТГ показало, что схватки ложные, но оренбурженку все равно положили в отделение патологии беременных, а на утро запланировали операцию — кесарево сечение. Однако у роженицы начались невыносимые боли. Дежурные медработники просили потерпеть. На крики женщины пришли врач и анестезиолог. Операцию провели раньше, чем планировали. Ребёнок на свет появился мертвым.

Врач из женской консультации, которая вела беременность, не понимает, почему так произошло, ведь беременность протекала без осложнений. Однако в перинатальном центре утверждают, что женщине даже беременеть было нельзя, и возможно лет через 10 женщина сможет родить, оставил пост информресурс.

Пользователи интернета винят медиков в случившемся, говоря о врачебной ошибке, и жалеют женщину. Комментаторы обращают внимание на то, что, согласно отчетам чиновников, в регионе практически нет младенческой смертности, а роддома закрывают. «XXI век, а у нас в роддомах дети умирают!», — возмущается подписчик в Instagram. Другие комментаторы негодуют по поводу озлобленности на врачей и призывают не делать поспешных выводов в сторону медицинского персонала.