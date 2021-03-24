Москва, , 07:40 — REGNUM Лидирующим регионом по показателю ожидаемой продолжительности жизни в 2020 году, по предварительной оценке Росстата, стала Ингушетия. Демографы прогнозируют, что в этом субъекте РФ она достигает 81,2 года, передаёт RT.

Вторым регионом в списке стал Дагестан (76,4 года), на третьем месте находится Москва (76,2), а за ней следуют Карачаево-Черкесия (74,8) и Кабардино-Балкария (74,4).

В список регионов с самым низким показателем ожидаемой продолжительностью жизни включены Чукотка (65,8 года), Тува (66,3) и Амурская область (67,4).

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — это число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся в данном году при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020 года снизилась с 73,3 года до 71,1 года.

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