Москва, , 07:40 — REGNUM Курса доллара на открытии торгов Московской биржи упал на 13,5 копеек по сравнению с уровнем закрытия торгов предыдущего дня и составил 76,2550 рубля. Это следует из данных торгов на утро 24 марта.

Через некоторое время курс доллара по отношению к рублю возобновил рост и, по данным на 07:30 мск, превысил уровень 76,5 рубля.

Евро, также начавший день с небольшого снижения, к этому же времени подрос до уровня 90,7 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, российская валюта несёт внушительные потери с начала торговой недели, продолжая энергично отступать от локальных максимумов, достигнутых в середине марта.

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