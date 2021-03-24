Нагано, Япония, , 07:39 — REGNUM До шести человек выросло число пострадавших в результате крушения вертолета в центральной части Японии, передает телеканал NHK.

Сообщается, что у четырех из пострадавших врачи подтвердили тяжелые переломы, в том числе бедра и позвоночника. Сейчас инцидентом занимается комитет по транспортной безопасности Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта вертолет совершил жесткую посадку в японской префектуре Нагано. По первым данным, пилот вертолета получил травмы, шесть пассажиров воздушного судна находились в сознании после происшествия. Отмечалось, что местные жители и инфраструктура в результате инцидента не пострадали.

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