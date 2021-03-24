Лос-Анджелес, США, , 07:34 — REGNUM Warner Bros. в очередной раз отложила премьеру детективного фильма «Смерть на Ниле». Об этом 24 марта сообщает портал Deadline.

Картина выйдет на экраны 11 февраля 2022 года. Издание обратило внимание, что кинокомпания объявила о переносе релиза после того, как против актёра Арми Хаммера выдвинула обвинения в сексуальном насилии. При этом автор статьи отметил, что инсайдеры сообщили ему, что решение Warner Bros. не связано с этим скандалом.

Напомним, «Смерть на Ниле» является экранизацией одноимённого романа Агаты Кристи, снимает картину Кеннет Брана. В реализации проекта с бюджетом $90 млн кроме Арми Хаммера принимают участие Галь Гадот, Летиша Райт, Том Бейтман, Аннет Бенинг и другие.

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