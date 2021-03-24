Чебоксары, , 07:32 — REGNUM В Чувашии планируют втрое увеличить размер премии спортсменам, которые займут призовые места на Олимпийских Играх. Соответствующий проект постановления разработало министерство спорта, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В настоящее время спортсмены, которые занимают призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских Играх, получают по 1 млн рублей за первое место, 400 тыс. и 300 тыс. рублей — соответственно за второе и третье места. Проектом постановления предлагается втрое увеличить премии спортсменам за победу в данных международных соревнованиях: за золотую медаль — до 3 млн рублей, «серебро» и «бронзу» — до 1,2 млн и 900 тыс. рублей соответственно.

Также предусмотрено увеличение поощрения тренерам, которые подготовили призёров данных Игр: с 500 тыс. до 1,5 млн рублей за первое место подопечных, с 200 тыс. рублей до 600 тыс. рублей — за второе место, со 150 тыс. рублей до 450 тыс. рублей — за третье место.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь спортсменов из Чувашии включены в список кандидатов на участие в Олимпийских Играх. Это легкоатлеты, гимнасты и борцы.

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