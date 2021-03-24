Чита, , 07:26 — REGNUM В Акшинском районе Забайкальского края произошёл первый в 2021 году лесной пожар. Как сообщает сегодня, 24 марта, пресс-служба краевого правительства, его площадь, по предварительным данным, составила порядка 25 гектаров.

По словам начальника управления государственного надзора и охраны леса Максима Суворова, очаг уже локализован, а виновник пожара — выявлен. В тушении принимают участие 26 человек из КГСАУ «Забайкаллесхоз» и один из лесной охраны.

Как сообщало ИА REGNUM, на средства федерального бюджета, согласно поручению российского президента Владимира Путина, до конца 2021 года в Забайкалье планируется ввести 40 новых пожарных частей.

В июне 2020 года, обращаясь к главе государства, губернатор региона Александр Осипов отметил, что работы по созданию пожарных частей позволят обеспечить потребность и покрыть 42% территорий, неохваченных пожарными формированиями.

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