Киев, , 07:24 — REGNUM Дефицит питьевой воды, с котором столкнется Украина к 2050 году, потребует начать ее импорт в страну, если проблемы экологии будут, как и прежде, интегрироваться. Об этом заявил глава украинской Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, 23 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данным национальной гидрометслужбы, концентрация токсичных соединений в украинских реках в 30−40 раз превышает предельно допустимые нормы. Поэтому, согласно прогнозам института водных проблем и мелиорации, уже к 2050 году Украине придется импортировать питьевую воду», — считает чиновник.

Он отметил, что защиту водных ресурсов страны необходимо объявить приоритетной задачей, поскольку от этого зависят жизни миллионов людей. Малеванный полагает, что в этом процессе важную роль играет каждый гражданин Украины, в том числе и он сам.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября президент украинской Профессиональной ассоциации экологов Людмила Цыганок заявила, что Украине грозит экологическая катастрофа из-за стремительной потери запасов пресной воды.

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