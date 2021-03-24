Москва, , 07:22 — REGNUM Вопрос об упразднении транспортной полиции не обсуждался в министерстве внутренних дел России, как об этом сообщали некоторые СМИ. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

«Во время расширенного заседания коллегии МВД России по итогам работы за 2020 год вопросы упразднения транспортной полиции не обсуждались», — говорится в комментарии министерства.

Главное управление на транспорте — структурное подразделение центрального аппарата МВД России, выполняет поддержание правопорядка на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта. Ранее СМИ сообщали, что подразделение могут упразднить из-за якобы ее низких показателей в работе.

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