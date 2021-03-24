Монтрёй, Франция, , 07:21 — REGNUM Компания Ubisoft анонсировала «бесплатные выходные» в игре Watch Dogs Legion. Публикация была размещена 23 марта на Twitter-странице проекта.

Пользователи сервисов Epic Games Store и Ubisoft Connect, а также владельцы консолей PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S смогут бесплатно сыграть в Watch Dogs Legion в период с 25 по 28 марта 2021 года.

Они получат доступ к однопользовательской кампании вплоть до миссий с антагонистом Скай Ларсен, многопользовательскому режиму и четырём из восьми районов Лондона. Отмечается, что начать предзагрузку игры пользователи смогут уже сегодня, 24 марта, в 20:00 (владельцы PlayStation 5 — c 19:00).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что ПК-версия Watch Dogs Legion получила поддержку многопользовательского режима. Релиз игры состоялся 29 октября 2020 года.

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