Хараре, , 07:18 — REGNUM Власти Зимбабве намерены ужесточить ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, на время Пасхальных праздников, заявила министр информации страны Моника Мутсвангва в ходе пресс-конференции.

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«Министерство здравоохранения и охраны детства ужесточает ограничения на время Пасхальных праздников», — заявила она.

В начале марта в Зимбабве ослабили карантинные ограничения из-за значительного снижения заболеваемости COVID-19 и летальных исходов. При этом в стране по-прежнему запрещен въезд и выезд через границу. Ограничения не затрагивают лишь коммерческие грузоперевозки.