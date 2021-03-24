Ловозерский район, Мурманская область, , 07:22 — REGNUM Бойцы разведывательных подразделений отдельной бригады морской пехоты Северного флота (СФ) ВМФ России освоят управление традиционным транспортом коренных народов Крайнего Севера — оленьими и собачьими упряжками. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

«Подобные занятия с морскими пехотинцами пройдут впервые. Ранее оленьими и собачьими упряжками учились управлять разведчики арктической мотострелковой бригады Северного флота», — говорится в сообщении.

Занятия, которые станут одним из элементов подготовки разведчиков морской пехоты, пройдут в посёлке Ловозеро Мурманской области.

Напомним, что именно в районе ловозёрской тундры проходит полевой сбор, во время которого морские пехотинцы они учатся выживанию в природных условиях Крайнего Севера и Арктики.

По информации пресс-службы, коллеги морских пехотинцев из арктической бригады Северного флота, проходящие обучение по управлению собачьими упряжками в пункте своей постоянной дислокации, имеют в своём питомнике также и ездовые породы Сибирский хаски.

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