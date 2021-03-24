Барнаул, , 07:15 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, на утро 24 марта от коронавируса прививается 79 710 человек (+1 918 за сутки), Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что 24 910 человек получили первую прививку и 54 800 человек полностью привиты. Данные о поступлении в регион вакцины от COVID-19 не обнародованы.

Как сообщало ИА REGNUM, на 23 марта в прививочной кампании были задействованы 77 792 жителя Алтайского края (+379 человека за сутки), а общее число поступивших в регион комплектов вакцины замерло на отметке 85 242 единицы.

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