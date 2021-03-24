Оренбург, , 07:15 — REGNUM Оренбургская область готовится к паводку. В целях сохранения мостов и для предотвращения подтопления населенных пунктов в 27 муниципальных образованиях проводятся работы по ослаблению льда. Об этом проинформировал первый вице-губернатор — первый заместитель председателя правительства региона Сергей Балыкин во время проверки готовности техники и формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации в период предстоящего весеннего паводка, сообщает пресс-служба областного правительства.

Чернение льда запланировано в 18 муниципалитетах на общей площади порядка 15 тыс. квадратных метров. В 14 муниципалитетах распилят лед общей площадью более 11 тыс. квадратных метров. Механическое разрушение льда планируется на территории семи муниципальных образований. Как правило, эти работы проводятся в случае необходимости по мере развития паводка.

Взрывные работы запланированы в пяти муниципальных образованиях: Илекском районе, селе Нижнеозерное; Кваркенском районе, на реке Урал у села Верхняя Кардаиловка; Адамовском районе, на реке Джуса у населенного пункта Слюдяной; Асекеевском районе, на реке Большой Кинель у села Старокульшарипово; Домбаровском районе, на 140-м километре дороги Орск-Домбаровка-Светлый (пропускная труба под автодорогой).

Директор департамента пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области Игорь Слепцов доложил, что к реагированию на паводок готова общая группировка сил и средств служб РСЧС — это 10 тысяч человек, 2 тысячи единиц техники, а также почти 500 плавсредств.

Добавим, при наихудшем развитии паводковой обстановки в Оренбуржье подтопленными могут оказаться 257 населенных пунктов в 38 муниципальных образованиях.

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