Кемерово, , 07:14 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 24 марта, за прошедшие сутки выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 47 случаев, сообщает оперативный штаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

«Кемерово — десять, Новокузнецк — девять, Междуреченск — пять, Юрга — пять, Анжеро-Судженск — три, Мыски — три, Киселевск — два, Осинники — два, Ленинск-Кузнецкий — один, Прокопьевск — один, Гурьевский МО — один, Кемеровский МО — один, Мариинский МР — один, Промышленновский МО — один, Тисульский МР — один, Топкинский МО — один, Юргинский МО — один», — говорится в оперативном сообщении. За это же время 43 пациента выздоровели, один скончался.

Всего в Кузбассе выявлено 32 964 случая заражения коронавирусом, 32 044 человека выздоровели, 601 пациент скончался.