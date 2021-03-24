Токио, , 07:13 — REGNUM Власти японского столичного региона Большой Токио, в которую входит четыре префектуры, намерены продлить рекомендацию по ограничения часов работы заведений общественного питания из-за COVID-19, сообщает газета Nikkei со ссылкой на осведомленные источники.

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Ожидается, что срок действия призыва продлят до 21 апреля. При этом владельцам заведений, поддержавших призыв, выплатят компенсацию в размере 40 тыс. иен (около $370). В настоящее время общепитам Большого Токио рекомендуется завершать обслуживание клиентов до 21:00 по местному времени.

По последним данным, на территории Японии с начала пандемии выявили более 459 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались около 8,9 тыс. человек.