Москва, , 07:09 — REGNUM Украину ждёт демографический кризис, который может оказаться даже более серьёзным, чем в странах Прибалтики, написал 23 марта председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Сенатор привёл слова бывшего советника министра социальной политики Украины Леонида Лебедева, который накануне заявил о «вымирании» населения страны ускоренными темпами. Похожая ситуация, отметил Пушков, наблюдалась в Латвии и Литве в течение 30 последних лет — население в них сократилось примерно на треть. Однако они получали помощь от Евросоюза, а Украине достаются только «разовые вспомоществования», пояснил сенатор.

«Так что судьба Украины будет еще печальнее», — заключил Пушков.

Ранее в государственном комитете статистики Украины сообщали, что смертность населения в стране в начале текущего года превысила уровень 2020 года на 7,5%.

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