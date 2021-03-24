Чебоксары, , 07:09 — REGNUM В Чувашии в прошлом году умерли 877 пациентов с коронавирусом, у 90% из них были хронические заболевания. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики по итогам заседания коллегии республиканского минздрава, которое состоялось 23 марта.

Министр здравоохранения Владимир Степанов констатировал, что на смертности в 2020 году, которая выросла в целом на 24,2%, «сыграл свою роль» СOVID-19. Ковид стал причиной смерти 877 человек.

«Преобладающее большинство из них — пациенты, имеющие хронические заболевания, которые составляют до 90% всех умерших. В свою очередь, лица пожилого возраста в их числе превышаю 80%», — сообщил Владимир Степанов.

По его словам, в прошлом году смертность от болезней системы кровообращения, которая является основной причиной летальных исходов, выросла на 18,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 22 429 случаев заражения SARS-CoV-2, вылечились 20 475 человек (91,3%), скончались 1167 пациентов с коронавирусом.

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