Чебоксары, 24 марта 2021, 07:09 — REGNUM В Чувашии в прошлом году умерли 877 пациентов с коронавирусом, у 90% из них были хронические заболевания. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики по итогам заседания коллегии республиканского минздрава, которое состоялось 23 марта.
Министр здравоохранения Владимир Степанов констатировал, что на смертности в 2020 году, которая выросла в целом на 24,2%, «сыграл свою роль» СOVID-19. Ковид стал причиной смерти 877 человек.
По его словам, в прошлом году смертность от болезней системы кровообращения, которая является основной причиной летальных исходов, выросла на 18,5%.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 22 429 случаев заражения SARS-CoV-2, вылечились 20 475 человек (91,3%), скончались 1167 пациентов с коронавирусом.
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