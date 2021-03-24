Обь, Новосибирская область, , 07:08 — REGNUM В администрации новосибирского города Обь прокомментировали происшествие с пострадавшей от рухнувшей с крыши дома снежной глыбы пенсионеркой. Власти утверждают, что ещё 1 февраля глава города поручил провести работу с управляющими компаниями по своевременному устранению наледи и снега с крыш, козырьков многоквартирных домов.

Напомним, что 23 марта снежная глыба с жилого дома в ЖКО Аэропорта, 8 упала на голову 70-летней женщине. Её доставили в больницу.

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«Отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации города Оби регулярно проводит выездные проверки, в том числе на предмет наличия снега на крышах и козырьках жилых домов. По адресу ЖКО Аэропорта, 8 УК «Техстрой» 11 марта 2021 года было вынесено предписание о необходимости очистить снег до 19 марта 2021 года включительно. Повторная проверка состоялась 23 марта 2021 года в 12:00. По факту неисполнения предписания был составлен протокол», — говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте мэрии Оби.

Уточняется, что с начала года выписано более 100 предписаний, не исполнено шесть предписаний.

В городской администрации также рассказали, что пострадавшая женщина жива, в сознании, находится в больнице, где ей оказывают медицинскую помощь.