Москва, , 07:07 — REGNUM Планы британских властей начать штрафовать своих граждан и иностранцев за выезд с территории Великобритании без уважительной причины назвала платой за «дисфункцию системы» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала 23 марта на своей странице в Facebook.

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При этом она привела сообщение из СМИ по поводу указанных намерений британских властей, согласно которым размер штрафа за нарушение этого требования составить £5 тыс. Кроме того, Захарова напомнила о нападках Лондона в адрес России.

«Новости цивилизации. История о том, как дисфункцию системы оплачивают подданные, а причина всех бед — «российская угроза», — считает представитель ведомства.

https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10225707731549736

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта исполнительный директор Heart of London Business Alliance Рос Морган написала в статье для издания Property Week о том, что деловое сообщество Великобритании обеспокоено масштабным оттоком туристов — посещаемость лондонского Вест-Энда за последний год упала на 92% из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса.

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