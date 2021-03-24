Барнаул, , 07:05 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 24 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2615 человек, причём 11 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 235 человек, +31 за сутки) и ОРВИ (26 491 человек, +72 за сутки).

Тяжелобольных насчитывается 299 (+3 за сутки), из них 96 (+3 за сутки) подключены к аппаратам ИВЛ. С начала учебного года коронавирус выявлен у 2225 детей (+5 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (46 403 человека, +108 за сутки) новый вирус победили 41 464 человека (+108 за сутки).

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