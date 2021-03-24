Оренбург, , 07:04 — REGNUM В Оренбургскую область потупила очередная партия вакцины от COVID-19 — 3,5 тыс. доз препарата, сообщает региональный минздрав.

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Вакцину привезли на Областной аптечный склад, где имеется оборудование для хранения. В помещениях есть три профильные низкотемпературные камеры. Их объем — 12,3 кубометров. Еще одна камера объемом 260 литров находится на востоке области в Орске.

«Организован централизованный завоз вакцины по всей области непосредственно до мест проведения вакцинации. На днях ожидается вторая поставка вакцины», — отметили в министерстве.

На сегодняшний день в Оренбуржье вакцинировано примерно 3,5% населения. Привиты 68 577 оренбуржцев. Все пациенты чувствуют себя хорошо. На территории региона функционирует 72 прививочных пункта.

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