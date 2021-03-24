Петропавловск-Камчатский, , 07:00 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,1 было зафиксировано у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

«Утром 24 марта 2021 года в акватории Тихого океана было зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие магнитудой 4,1», — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что эпицентр находился в 170 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания очага подземных толчков составляла 50 километров. Сведений о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 5,4 произошло на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае. Данных о пострадавших или жертвах не поступало.