Чебоксары, , 06:56 — REGNUM В Чебоксарах задержан 22-летний парень, которого подозревают в управлении трактором в пьяном виде и повреждении нескольких машин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Информация о происшествии по улице Гладкова в Чебоксарах поступила ночью 23 марта. Очевидцы сообщали, что неизвестный на фронтальном погрузчике повредил несколько автомобилей, припаркованных во дворе жилого дома — по неофициальным данным, повреждено пять транспортных средств.

В полиции отмечают, что 22-летний злоумышленник отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении него составлено несколько административных протоколов.

В настоящее время правоохранители устанавливают, как чебоксарцу удалось завладеть трактором организации, из которой уволился год назад. В ведомстве также отмечают, что парень ранее попадал в поле зрения полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее резонансное ЧП произошло в Чебоксарах 12 марта: между водителем маршрутки и двумя пьяными пассажирами произошла потасовка, во время которой один из злоумышленников угнал транспортное средство, по пути задев легковой автомобиль.

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