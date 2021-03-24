Пермь, , 06:54 — REGNUM В Перми в правила платной парковки внесены изменения. Для многодетных семей предусмотрено два часа бесплатного времени, сообщает пресс-служба мэрии.

Новшество начнет действовать с 1 июня. Многодетные семьи получат право на бесплатную парковку в центре города в течение двух часов. Решение об изменениях Порядка создания и использования парковок в Перми поддержали депутаты на пленарном заседании гордумы.

Стоит отметить, сейчас бесплатное время для парковки в центре города едино для всех и составляет 20 минут, по истечении начинает действовать платный тариф. Напомним, система платных парковок в муниципалитете действует с 2016 года.

Администрации Перми предстоит разработать и утвердить «Порядок ведения реестра транспортных средств многодетных семей города». На основании данного порядка многодетные семьи смогут внести свои данные в реестр.

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