Санкт-Петербург, , 06:54 — REGNUM В арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил банкротный иск, поданный фондом защиты прав дольщиков, который был создан правительством РФ. Ответчиком в деле, которое пока не принято к производству, выступает жилищно-строительный кооператив «Кирккоярви 1,2», передаёт ИА REGNUM.

Иск к ЖСК

Иск от ПАО «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» поступил в суд 23 марта 2021 года. Детали дела пока неизвестны.

Кооператив был учрежден для строительства жилых и нежилых зданий в апреле 2019 года. Его председателем с сентября 2019 года является Сергей Обухов. Количество членов кооператива не сообщается.

По данным с сайта правительства Ленинградской области, фонд защиты прав дольщиков в декабре 2020 года одобрил достройку и выплату компенсаций для пяти жилых комплексов. В число таких получателей попали и пайщики ЖСК «Кирккоярви 1,2».

Известно, что кооператив появился после банкротства первоначального застройщика одноимённого ЖК — компании «Мегаполис-развитие». В корпусах № 1 и 2 было куплено 60 квартир.