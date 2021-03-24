Иркутск, , 06:49 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2065 человек, причём, семеро из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 24 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 60 562 человека (+178 за сутки). Госпитализированы 1520 пациентов (-29 за сутки).

Выздоровел 58 261 пациент (+213 за сутки).

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