Посёлок Куеда, Пермский край, , 06:46 — REGNUM В Куединском районе Пермского края прокуратура подала в суд исковое заявление с требованием о досрочном расселении опасного дома. В здании имеется угроза обрушения, сообщает краевое надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, в поселке Куеда по ул. Школьная расположен многоквартирный двухэтажный дом, который признан аварийным и подлежит сносу до 31 декабря 2025 года. Из-за угрозы обрушения дом представляет опасность для жильцов.

В адрес главы районной администрации было внесено представление. Прокурор требовал досрочно расселить опасный дом. Однако чиновники не приняли никаких мер.

Последовал иск в суд. Судебная инстанция обязала администрацию Куединского района принять меры к расселению аварийного дома с последующим его сносом.

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