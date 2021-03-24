Барнаул, , 06:41 — REGNUM Бывший губернатор Алтайского края, а ныне — сенатор Александр Карлин — наряду с другими известными персонами, попал под санкции Украины. Указ, вводящий в действие решение СНБО о продлении санкций против лиц и компаний, в том числе российских, опубликован на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

В приложении к документу сказано, что алтайскому сенатору и ещё 25 физическим лицам и 81 компаниям запрещено посещать Украину, выводить капиталы из этой страны, участвовать в приватизации и аренде госимущества.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2018 года губернатор Алтайского края Александр Карлин, руководивший регионом почти 13 лет, внезапно ушёл в добровольную отставку. Врио главы указом президента был назначен красноярский чиновник Виктор Томенко. Сибирский полпред Сергей Меняйло, представляя его в первый день его работы на Алтае, отметил, что Александр Карлин не уходит в никуда — применение его навыкам будет найдено.

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Это произошло уже в ноябре 2018 года: Томенко подписал указ о наделении Карлина полномочиями члена Совета Федерации.

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