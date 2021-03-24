Вашингтон, , 06:40 — REGNUM Информация об обстреле американской военной базы, расположенной в районе нефтегазового месторождения Коноко в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, не является достоверной. Об этом говорится в заявлении представителя международной антитеррористической коалиции во главе США полковника Уэйна Маротто, 24 марта сообщает портал North press agency.

Он отметил, что в направлении объекта был выпущен лишь один снаряд, который упал в сотнях метров от базы. Маротто заверил, что при атаке на позиции американских сил никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта телеканал Al Mayadeen передал информацию о том, что по американской военной базе в Дейр-эз-Зор была выпущена ракета, из-за чего военные США понесли потери.

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